東京ガールズコレクション実行委員会は30日、ことし7月に新潟市で東京ガールズコレクションを開催すると発表しました。30日午後に新潟市で行われた記者発表会では、7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（ナミックスプレゼンツ TGCニイガタ2026 バイ トーキョー・ガールズ・コレクション）を開催すると発