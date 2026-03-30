日本郵政は反落。前週末２７日取引終了後に自社株消却を実施すると発表した。４月１０日付で１億６４７４万３００株（発行済み株式総数の５．５４％）を消却する。これに対する株価の反応は限定的のようだ。 出所：MINKABU PRESS