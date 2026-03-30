「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、シャルレが「売り予想数上昇」で１位となっている。 前週末２７日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１３２億３０００万円から１２８億８０００万円（前期比１１．５％増）へ、営業損益を７億１０００万円の赤字から１１億円の赤字（前期９億６１００万円の赤字）へ、最終損益を３１億３０００万円の赤字から