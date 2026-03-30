お笑いタレントのやしろ優（38）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二（41）と“やさ丸”こと長男（4）との“顔出し”親子3ショットを披露した。【写真】「優さんファミリー最高です」家族でオフを満喫するやしろ優＆野村辰二※親子3ショットは3枚目やしろは「テントってなーんかテンションあがるよねー！」とのコメントとともに、テントで愛犬とともに笑顔を見せる野村の様子や、親子