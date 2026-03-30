メ〜テレ（名古屋テレビ放送）は30日、2025年度（2025年3月31日〜26年3月29日）の平均視聴率で、個人全体、世帯ともに、全日・ゴールデン・プライム・ノンプライム帯で1位となり、開局以来初の4冠を獲得したと発表した。ビデオリサーチ調べ、名古屋地区。【画像】メ〜テレの2025年度平均視聴率個人・世帯の一覧年度の平均視聴率で、個人全体の全日・ノンプライム帯が1位となったのは現行の調査方式に変わった2005年4月以降で