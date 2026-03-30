◇スポニチ後援第53回社会人・東京六大学野球対抗戦最終日法大5―6JFE東日本（2026年3月30日神宮）大分舞鶴から入学したルーキー秋田康介がJFE東日本戦の5回から救援。2イニングを2安打2K無失点に抑え大島公一監督にアピールした。高校時代は2年連続で大分決勝で敗れ甲子園には届かなかった。「その悔しさもあって大学では春からリーグ戦で投げるつもりで練習してきました」と度胸満点の投球を見せた。大島監督も「いい