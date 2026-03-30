ペルシャ湾の要衝カーグ島の石油ターミナルを捉えた衛星写真＝2月25日/2026 Planet Labs PBC/Reuters（CNN）トランプ米大統領は29日、イラン北部のペルシャ湾にある要衝カーグ島を掌握するかどうかについて、なお検討していると述べた。そのうえで、実行する場合、米軍部隊は一定期間、現地に駐留する必要があるとの見方を示した。トランプ氏は英紙フィナンシャル・タイムズに対し、「カーグ島を取るかもしれないし、取らないかも