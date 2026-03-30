プロ野球・巨人の田中将大投手が30日、MLB・ブルージェイズの岡本和真選手のメジャー初ホームランへ祝福のコメントを送りました。田中投手はこの日、ジャイアンツ球場での1軍投手練習に参加し今季初登板へ向けて調整を進めました。岡本選手のホームランは映像で見たと話し、「良かったです。開幕シリーズで出て良かったと思います」と、昨季巨人で共闘した主砲のMLB第1号を喜びました。しかし続けて「ただシーズンは長いので、みん