故・藤田まことさん主演の『必殺仕事人』（テレビ朝日系）シリーズに、飾り職人の秀役で出演していた俳優・三田村邦彦が、3月28日、自身のXを更新。《子供は親より早くしぬな！ それだけを願って！ 国家間はもちろん、全ての争い事がないように妄想をしている》などと投稿し、SNS上で賛同の声が広がっている。三田村はこの投稿の直前には《戦争反対を反対？いろんな人間がいるものだなぁ》《侵略戦争も宗教戦争もあらゆる名