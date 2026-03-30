フジテレビは、新たな子ども番組『ぱちぱちるんるん』(毎週日曜6:15〜 ※関東ローカル)を、4月5日からスタート。多彩なショートコンテンツを軸に、親子で楽しめる“2世代エンターテインメント”として展開し、次世代IP創出も見据えた実験的プロジェクトとして位置づけている。藤井弘輝アナと相棒の「ぱち」「るん」司会進行は藤井弘輝アナウンサーと、番組オリジナルキャラクター「ぱち」「るん」が担当。子どもたちに“挑戦する楽