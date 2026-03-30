サッカー国際親善試合サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンでイングランドとの国際親善試合に臨む。FIFAランキング4位の強豪国との一戦を前に、同国代表の公式Xに綴られた“7文字”が日本ファンの視線を奪った。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）前に、貴重な強豪国とのテストマッチ。試合は9万人収容の聖地ウェンブリー・スタジアムで行われる中、イングランド公式Xは29日、観戦チケットの販売状況につ