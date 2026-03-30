土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演する4月8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）の主題歌を、矢沢永吉が担当。矢沢が書き下ろした主題歌「BORDER」が初回放送内で初解禁されることが明らかとなった。【写真】移動捜査課、ついに勢ぞろい！ポスタービジュアル君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作品の本作は、トラックで爆