７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が３０日、都内で行われた「ほっともっと新ＣＭ発表会」に出席した。７人は４月１日から放映される新ＴＶＣＭ「ほっともっとアジアフェア！焼肉ビビンバ篇（へん）」に出演。この日は、ＣＭでも着用しているアジア風の衣装を着て登場した。村川緋杏（びびあん）は「普段は大きめのプリプリの衣装が多いですけど、統一感があってすてき。メンバーもアジア系の私服が好きな子