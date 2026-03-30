米ドジャース専門メディア「ドジャースネーション」（ウェブ版）は2026年3月29日、ドジャース入りが期待される次世代の日本人選手を独自に選出した。「ドジャースは大リーグを目指す日本人選手にとって憧れ」現在ドジャースには、大谷翔平選手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）ら3人の日本人選手が所属している。ワールドシリーズ2連覇中のドジャースは、日本でも高い人気を誇る。なかでも大谷人気は非常に高く、