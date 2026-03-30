JR四国は強風や大雨の影響で、3月31日（火）午前10時ごろから午後3時ごろまでの瀬戸大橋線で計画運休を実施すると発表しました。 バスなどによる代行輸送はありません。 主な運休列車の情報は以下の通りです。 【特急しおかぜ】 〈下り：岡山⇒四国方面〉しおかぜ７号（岡山駅（10：35発）～宇多津駅（11：07着）間）以降しおかぜ１７号（岡山駅（15：35発）～宇多津駅（16：09着）間）まで部分運休 〈上り