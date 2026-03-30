モンデリーズが展開するクラッカーブランド「リッツ」より「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」が期間限定で登場！3枚入の個包装まで「ハローキティ」の限定デザインになった、シェアしたくなるかわいらしさの「リッツ」です☆ モンデリーズ「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」 価格：オープン価格発売日：2026年4月6日（月）より期間限定容量：187g（3枚×7袋