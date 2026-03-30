中国の習近平国家主席がトランプ米大統領の訪中を控え、親中性向である台湾の野党第一党の代表を中国に招請し、両岸（中国−台湾）関係を外交カードとして活用する動きを見せている。中国国務院台湾事務弁公室の宋濤主任は30日、習主席と中国共産党が鄭麗文主席（党首）の訪中を公式招請したと明らかにした。これを受け、鄭主席は4月7日から12日まで江蘇省と上海、北京を訪問する予定だ。中国側は今回の招請の名分として国民党と共