かわいくてユニークな雑貨やおもちゃを展開する「アイアップ」から「さわって！当てて！ぷにむすび」が登場。おむすびの中にある具材を、触感だけで当てる新感覚シリコントイです！ アイアップ「さわって！当てて！ぷにむすび」 価格：3,630円（税込）サイズ：約W285×D80×H200mm（PKG）対象年齢：4才以上発売元：株式会社アイアップ販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店 アイアップから