日本軍「慰安婦」被害者がまた1人死去し、政府に登録された生存被害者は5人に減った。性平等家族部は28日、日本軍慰安婦被害者Aさんの死去の知らせを伝え、哀悼の意を表した。故人の身元は遺族の要請により公開されなかった。李在明（イ・ジェミョン）大統領は29日、フェイスブックを通じて「またお一人の日本軍慰安婦被害者が亡くなられた」とし、「深い悲しみの中、謹んでご冥福をお祈りする」と述べた。続けて故人について「人