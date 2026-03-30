アイアップから「ピアプロキャラクターズ」のキュートな新グッズがラインナップ。「初音ミク」をはじめとする「ピアプロキャラクターズ」がクマの着ぐるみ姿で登場する、愛らしい新シリーズのグッズ4種が登場します☆ アイアップ「ピアプロキャラクターズ」グッズ 発売日：2026年8月予定※アイアップ公式オンラインストアでは2026年6月ごろ予約開始販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売