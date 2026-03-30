米カリフォルニア出身のラッパー、スヌープ・ドッグが自身のインスタグラムを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平と山本由伸を“ヒップホップ”にコラージュしたビジュアルを投稿した。【写真】ヒップホップ化された大谷翔平＆山本由伸投稿された画像は、スーツ姿の2人が大ぶりのリングなどを身につけたヒップホップスタイルで並ぶビジュアルで、ストリートテイストのグラフィックが施されたもの。キャプションでは大