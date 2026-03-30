落語協会が30日、公式サイトを更新。落語家の金原亭伯楽（本名：津野良弘）さんが、28日に肺炎のため、亡くなったと伝えた。87歳だった。サイトでは「当協会員の金原亭伯楽（本名：津野良弘）が、令和8年3月28日（土）午前6時12分、肺炎の為、永眠いたしました。（87歳）」と報告。「最後の寄席出演は、令和5年9月20日の末廣亭でした。謹んでご冥福をお祈りいたします」と結んでいる。伯楽さんは1939年2月16日生まれ、神奈川