日本陸上競技連盟は30日、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日）に出場する追加選手を発表。第3弾として、東京世界陸上で200mと4×100mリレーで2冠を達成したノア・ライルズ（28、アメリカ）の出場が決まった。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催ノア・ライルズは今大会、男子100mにエントリー