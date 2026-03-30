日本サッカー協会（JFA）の女子委員会は30日、新設された女子ナショナルチームダイレクターに佐々木則夫氏（67）が就任すると発表した。佐々木氏は山形県尾花沢市出身。帝京では高校総体で優勝するなどDFとしてプレー。明大を経て社会人関東リーグの電電関東（現J2大宮）に入社しリベロなどで活躍した。現役引退後は大宮監督などを経て07年に女子日本代表「なでしこジャパン」の監督に就任。11年W杯ドイツ大会優勝、12年ロンド