30日の衆議院予算委員会で、参政党の和田政宗議員が、59時間と異例の短さだった衆議院での予算審議を、自らも経験してきた過去の自民党国対を引き合いに出し、批判した。【映像】「憤ってます」「そうだ！」の声（議場の様子）和田議員は「年度内成立ありきの衆議院予算委員会運営が行われ、国民が予算案について深く多角的に知る機会が衆議院では奪われてしまいました」と厳しく指摘。さらに「国会において諸先輩方が国民の