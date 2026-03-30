旅客機格納庫前でサウナ？“ととのう”、“サ活”という独自のフレーズも生み出しブームになっている「サウナ」。以前は銭湯や温泉施設に併設されたものが主流でしたが、近年はテント式や仮設式のサウナ施設が普及したことで、野外や異色のイベント等とコラボするケースも多くなっています。しかし、今回紹介するサウナのコラボ相手はなんと空港の航空機格納庫。国内（世界でも？）では初となる異色のサウナと乗りものコラボについ