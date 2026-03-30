ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）は、没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（以下、ワンダリア横浜）を3月19日に開業した。「いつもの風景が驚きに変わる感動体験」を提供することを目指しているワンダリア横浜は、開業を記念し、公式ブランドムービーを公開するとともに、「ワンダリアアプリ」のシームレスな体験の詳細情報および地域連携施策について発表した。「さぁ、ワンダーに出会おう」。ワンダリア横浜で