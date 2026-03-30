ロッテは、3月30日に、ロッテオンラインショップ限定で、「コアラのマーチ」のコアラたちとサンリオのキャラクター「マイメロディ＆クロミ」がお互いに扮した描き起こしデザインの限定グッズを発売する。グッズのラインナップは全3種類。ロッテオンラインショップで、期間限定・受注生産での販売となる。コラボデザインの特長は、「マイメロディ＆クロミ」と「コアラのマーチ」のコアラたちがお互いに扮した描き起こしデザインとな