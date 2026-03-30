カゴメは、園芸資材製造卸のプロトリーフと3月下旬から、全国のホームセンターや園芸専門店等において、今年シーズンの家庭園芸用苗の販売を開始する。カゴメの家庭園芸用トマト苗は、同社が保有する約7500種のトマト種子から独自に開発した品種で、家庭菜園でも育てやすいことが特長。今年は驚きの食感の薄皮ミニトマト「ぷるるん」のカラーバリエーション「ぷるるんオレンジ」を新たに発売する。そのほか、初心者でも簡単に育て