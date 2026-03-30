女性７人組アイドルグループのＣＡＮＤＹＴＵＮＥが３０日、都内で行われた持ち帰り弁当「ほっともっと」の新ＣＭ発表会に登場した。４月１日から放送される新ＣＭ「ほっともっと×ＣＡＮＤＹＴＵＮＥアジアフェア！焼肉ビビンバ」篇に出演した７人は、ＣＭでも着用したアジアンテイストの衣装で現れ、村川緋杏（２６）は「初めてのアジアンテイストだったんですけど、それぞれ柄が華やかで、みんな違う形で、でも７人で