東京電力は30日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機の営業運転を始めるための最終検査を4月16日に行うと原子力規制委員会に申請した。規制委の確認を受け営業運転に移る。部品破損に伴う警報作動で発送電を停止したため日程を見直した。