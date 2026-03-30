智弁学園が選抜高校野球大会の休養日となった３０日、３１日・大阪桐蔭との決勝を前に兵庫県西宮市内のグラウンドで練習を行った。選手たちはキャッチボールや打撃練習などで約２時間汗を流した。阪神・村上をエースに擁した２０１６年以来のセンバツ優勝を目指す。小坂将商監督（４８）は大阪桐蔭について「全てのことにおいて隙がない」と話し、「決勝と思わず、５番目の相手が大阪桐蔭ということで。選手信じて明日はやりた