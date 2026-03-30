落語家金原亭伯楽（きんげんてい・はくらく）さん（本名津野良弘＝つの・よしひろ）が3月28日午前6時12分に肺炎のため亡くなった。87歳。30日、落語協会が発表した。最後の寄席出演は、23年9月20日の上野・末広亭だった。61年に10代目金原亭馬生に入門し、前座名佳太。64年に二つ目に昇進、73年に真打ちに昇進した。80年に金原亭伯楽に改名した。06年に文化庁芸術祭賞演芸部門で優秀賞受賞。通夜は4月2日午後6時、告別式は同3日午