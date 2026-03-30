いわゆる中高年に差し掛かると、若いころのように無理がきかなくなり、体力の衰えを感じる方もいるのではないでしょうか。そのようなときに、将来のことが不安になり転職を考えることもあるかもしれません。 一見、給与もよさそうで無理なく続けられそうなIT関係ですが、その実態はどうなのでしょうか。65歳以上の就業率の傾向や、年収、制度について解説します。 65歳以上の就業率は“25％程度”で上昇傾向 総務省