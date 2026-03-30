スマホ代が月9000円前後と聞くと、「特別高いわけではない」と感じる方も多いかもしれません。しかし、友人から高いのではと言われると、自分の支出が適正なのか気になりますよね。特に一人暮らしの場合、通信費は生活費の中でも見直しやすい固定費の一つです。 本記事では、月9000円のスマホ代が平均的なのかを整理しながら、格安SIMにした場合どの程度変わるのか、現実的な視点で解説していきます。 月9000円のスマ