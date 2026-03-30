貯金が増えると、投資に自信がない人でも「運用しないともったいない」と感じるかもしれません。そんな人にとって「個人向け国債」は、安全性の高さに加え、最近は金利が1.5％を超える商品もあり、運用の選択肢として注目されています。 また、「個人向け国債」は銀行、郵便局などを通じて手軽に購入可能なことから、口座を持つ金融機関に買いに行く人もいるでしょう。ただ、窓口で「新窓販国債」という別の国債を紹介される