2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。SNSやニュースでは「独身税が始まる」といった表現も見かけますが、内容を誤解している人も多くいるようです。本記事では、この制度についてよくある5つの誤解を分かりやすく解説します。 「独身だけが損をする税金？」という誤解 最も広まっているのが、「独身者だけが負担する制度」という誤解です。これは完全に間違いで、子ども・子育て支援