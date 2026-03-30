窃盗の疑いで逮捕された元タレントの坂口杏里（３５）が２９日配信のユーチューブチャンネル「ＪＵＮＹＡちゃんねる」（登録者数１１万）に出演し、そのインタビューに答えた。坂口は事件後、勾留されたが、インタビューは屋外で行われ、釈放されたようだ。黒の服装の坂口は、事件後の一連のメディア報道について「大げさだなっていう。そこまでやるかっていう」と疑問視した。逮捕後、身柄は留置所に勾留されていた。「これ