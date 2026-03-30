エンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）が主砲の存在感を見せつけている。２９日（日本時間３０日）の敵地アストロズ戦ではメジャーデビューとなった今井達也投手（２７）と初対戦。初回に３球三振を喫したが、４点を追う３回一死一塁で迎えた第２打席では１５４キロの直球を中前へはじき返して好機を広げ、後続も続いて同点に追いつき、今井をマウンドから引きずり下ろした。一時は逆転に成功したチームは７―９で競り負