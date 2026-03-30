京成電鉄株式会社は30日、2026年シーズンにおいて協賛している株式会社楽天野球団所属する千葉県出身の藤平尚真選手を起用した各種コラボ企画を実施すると発表した。京成電鉄が運行するスカイライナーのスピード感と、伸びのある速球を武器にファンを魅了し、勝利への期待をもたらす藤平のイメージが合致し、実現したもの。東北開幕戦の3月31日から楽天モバイル 最強パーク宮城のスタジアム正面広場に「京成電鉄 スカイライ