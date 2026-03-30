カブスの今永昇太投手（３２）は２９日（日本時間３０日）に本拠地シカゴでのナショナルズ戦に先発で今季初登板してして５回０／３を投げ、１本塁打を含む６安打４失点、７三振２四球、１暴投で敗戦投手になった。打者２２人に８２球投げた。チームは３―６で敗れ、開幕３連戦を１勝２敗と負け越した。また一発病だった。初回、先頭から２者連続三振と好スタートかと思われたが、３番ハウス、４番ライルに連続安打で二死一、二