元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が24日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。ドジャースの佐々木朗希について語った。“デーブ大久保”こと大久保博元氏○佐々木朗希の現状は?デーブ氏は「佐々木朗希投手が非常に状態が良くないっていうふうに、皆さん思っていると思います。そこについて解説したいんですけど」と切り出し、「まず佐々木投手が、簡単に言えば、ダメなのか、い