人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが2026年3月29日、結婚を発表したばかりの夫で元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんへの思いをインスタグラムで伝えた。「結婚ってこんなに素晴らしいものなんだ...！と」三崎さんは28日にインスタで、てんちむさんと1月30日に結婚したことを発表し、「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などと報告している。結婚