ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」(税込526円)をリニューアルし、2026年3月31日から全国約1万6,400店舗で発売する。【商品画像はこちら】卵の厚みは従来比1.8倍超!チキンライスはベーコンとバター風味ソースを加え、お店の本格的な味わいに◆ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス【価格】488円(税込526円)人気オムライス専門店