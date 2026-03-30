映画のようなロマンティックなセリフを言われたいと思っているのは、女性だけではありません。世の男性は自分の彼女に対してどんな一言を期待しているのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』独身男性読者に聞いたアンケートを参考に、「男性が密かに『一度は彼女から言われてみたい』と思っているセリフ」をご紹介します。【１】「これからもずっと一緒にいたいな」「『ずっと一緒にいようね』なんて言われると、幸せな気分にな