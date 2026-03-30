第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。春夏１０度目の日本一を目指す大阪桐蔭は３０日、兵庫・西宮市内で練習を行い、決勝に備えた。最速１５３キロを誇るエース・吉岡貫介投手（３年）も参加。２回戦の三重戦では先発で５回途中４失点と制球を乱したが、２９日の専大松戸（千葉）との準決勝では７回１失点と好投。復調の要因を「間の練習での修正が大