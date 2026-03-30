中日の新助っ人、ミゲル・サノー内野手が３０日、休日返上で練習を行った。投手練習が行われていたバンテリンドームに姿を現した。ベンチ裏でウェートトレーニングを行い、軽く打ち込んだ後、グラウンドでフリー打撃を行った。構えやバットの軌道など、松中打撃コーチの助言を受けながらスイングを重ねた。６１スイング中、２２本のサク越えを放った新助っ人は「（開幕カードの）３試合あったけど、結果が出なかった。感覚がい