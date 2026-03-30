【8月発売新製品】 「海上自衛隊 護衛艦 おおなみ」：価格 2,420円 「日本海軍 砲艦 宇治」：価格 2,530円 青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズより2製品を8月に発売する。価格は「海上自衛隊 護衛艦 おおなみ」が2,420円、「日本海軍 砲艦 宇治」が2,530円。 海上自衛隊 護衛艦 おおなみ 8月 発売予定 価格：2,420円 JANコ&#