ＬＰＳＡ（日本女子プロ将棋協会）は３０日、渡部愛女流四段が出産のため、５月１１日から７月３１日まで休場すると発表した。夫は棋士の野月浩貴八段。出産予定は６月後半。渡部はこの日、６月に予定されていた女流順位戦Ａ級８回戦（対福間香奈女流五冠）を前倒しで臨んでいるが、他にも休場期間中に予定されていた対局を日程変更。対局は集中するが、体調を「大変なこともあるけど、対局も仕事も飛ばさずに行けています」