園田、姫路競馬を主催する兵庫県競馬組合は１９９７年３月から２９年間営業してきた神戸場外発売所（ウインズ神戸Ｂ館）での勝ち馬投票券の発売を６月２５日をもって休止すると発表した。２００９年には年間５０万４０００人が来場するなど盛況だったが、コロナ禍以降の来場者数は最盛期の２割に満たない状況が続き、インターネット購入率の拡大状況等を踏まえ、今後も回復が見込めないと判断した。同組合は「長年にわたり、